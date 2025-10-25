Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2025 - 14:03

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

El IMA realizará durante el lunes 27 y martes 28 de octubre las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el lunes 27 y martes 28 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el lunes 27 de octubre

Panamá Oeste

  • Estacionamiento de la entrada de Hato Montaña, corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1982134922471981530&partner=&hide_thread=false

Agroferia del IMA para el martes 28 de octubre

Colón

  • Frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Caimitillo, distrito de Panamá
  • Parroquia San Agustín en Villa Zaita, corregmieminto de Ernesto Córdoba, distrito de Panamá

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa Comunal del corregimiento de El Bale, distrito de Ñurum.

Coclé

  • Parque Santiago Apóstol, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón

Los Santos

  • Cancha municipal del Guayabal, corregimiento de Los Olivos, distrito de Los Santos.

Coclé

  • Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá

Herrera

  • Cancha comunal del corregimiento de Chumical, distrito de Las Minas

Chiriquí

  • Cancha Comunal del corregimiento de Tinajas, distrito de Dolega

Panamá Este

  • Parque Santa Rosa Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1982135087924670933&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Realizan agroferia del IMA en Altos del Tecal, en Vacamonte

IMA invita a la población a participar en la Agroferia de este fin de semana

Presidente Mulino anuncia nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en el interior del país

Recomendadas

Más Noticias