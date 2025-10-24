Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 13:22

IMA invita a la población a participar en la Agroferia de este fin de semana

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este sábado 25 de octubre realizará una Agroferia en la provincia de Chiriquí, a partir de las 8:00 a.m. Se recomienda a los asistentes llevar bolsas reutilizables y su cédula de identificación personal.

Agroferia del sábado 25 de octubre en Chiriquí

Chiriquí

  • Estacionamientos del Órgano Judicial, corregimiento de David Este, distrito de David.
