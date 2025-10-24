IMA invita a la población a participar en la Agroferia de este fin de semana.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este sábado 25 de octubre realizará una Agroferia en la provincia de Chiriquí, a partir de las 8:00 a.m. Se recomienda a los asistentes llevar bolsas reutilizables y su cédula de identificación personal.