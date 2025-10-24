El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este sábado 25 de octubre realizará una Agroferia en la provincia de Chiriquí, a partir de las 8:00 a.m. Se recomienda a los asistentes llevar bolsas reutilizables y su cédula de identificación personal.
Panamá Nacionales - 24 de octubre de 2025 - 13:22
IMA invita a la población a participar en la Agroferia de este fin de semana
Agroferias del IMA para el sábado 25 de octubre en diversas provincias con productos frescos y de calidad.
Agroferia del sábado 25 de octubre en Chiriquí
Chiriquí
- Estacionamientos del Órgano Judicial, corregimiento de David Este, distrito de David.
