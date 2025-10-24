Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 17:21

Aduanas: detectan presunta droga oculta en una bocina durante inspección

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron una bocina que ocultaba presunta droga durante una inspección rutinaria en un recinto.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La vigilancia en los recintos aduaneros del país dio un nuevo resultado en la lucha contra el narcotráfico. Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas lograron detectar un cargamento de presunta droga oculta dentro de un objeto de uso común: una bocina.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina en una de las terminales de carga. Los protocolos de seguridad de Aduanas permitieron identificar el artefacto como sospechoso y, al ser revisado, se confirmó que su interior había sido acondicionado para el contrabando de sustancias ilícitas.

Inspectores de Aduanas detectaron una bocina con droga

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981835091404832777&partner=&hide_thread=false

Tras el descubrimiento, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos. La mercancía y la droga incautada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes (como la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional) para realizar los análisis de rigor y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Este método de camuflaje conocido como "gancho ciego" o "caleta" es frecuentemente utilizado por redes criminales para intentar ingresar o sacar narcóticos del país, pero la detección de Aduanas subraya la efectividad de los controles de inspección en las fronteras y puertos panameños.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aduanas retiene a colombianos en el Aeropuerto de Tocumen con más de $10,000 sin declarar

Aduanas decomisa más de 700 frascos de probióticos para mujeres sin registro sanitario en Chiriquí

Aduanas retiene más de 28 mil dólares no declarados en vuelos internacionales

Recomendadas

Más Noticias