Caso Auxilios Económicos del IFARHU: Realizan audiencia de imputación de cargos

El escándalo de los Auxilios Económicos del IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos) entró en una etapa judicial crucial. Este viernes, 24 de octubre, se lleva a cabo la audiencia de imputación contra varios beneficiarios e implicados en presuntas irregularidades.

La audiencia se desarrolla con una participación mixta, evidenciando el alcance transnacional de la investigación:

Presencia Física: Siete (7) personas investigadas se encuentran presentes en la sala de audiencia.

Siete (7) personas investigadas se encuentran presentes en la sala de audiencia. Conexión Virtual: Una persona adicional se conectó de forma virtual para participar en el proceso desde Estados Unidos.

Ausencias y próximos pasos en caso Auxilios Económicos del IFARHU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981782515254730886&partner=&hide_thread=false Beneficiarios de auxilios económicos del @IFARHU acuden este viernes 24 de octubre a audiencia. Hay 7 personas en la sala de audiencia y una se conectó de forma virtual desde Estados Unidos. También se conoció que otros 4 investigados citados no se presentaron por incapacidad. pic.twitter.com/2oqi6MTldj — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

En el desarrollo de la diligencia judicial, también se informó que otros cuatro (4) investigados que habían sido citados a la audiencia no se presentaron. Su ausencia fue justificada ante el tribunal por motivos de incapacidad médica.

El objetivo de esta audiencia de imputación es que el Ministerio Público formalice los cargos contra los investigados por su presunta vinculación en el uso indebido o irregular de los auxilios económicos proporcionados por el IFARHU.

El caso ha mantenido la atención del público debido a la sensibilidad de los fondos destinados a la educación y a la necesidad de garantizar la transparencia en la adjudicación de becas y ayudas financieras. Se espera que la audiencia arroje claridad sobre la cantidad de dinero involucrada y el rol de cada uno de los investigados en las supuestas irregularidades.