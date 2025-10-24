Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el lunes 27 de octubre en la provincia de Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del PASE-U 2025 en la provincia de Panamá iniciará el lunes 27 de octubre, en los sectores centro, norte y este de la ciudad.

PASE-U 2025: calendario de pago en la provincia de Panamá

Sábado 25 de octubre

Panamá Este

Distrito de Chepo: Cañita, Santa Cruz de Chinina, El Llano y Pasiga.

Lunes 27 de octubre

Panamá Norte

Alcalde Díaz

San Miguelito

Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera

Panamá centro

Corregimiento de Juan Díaz

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1981503422890176604&partner=&hide_thread=false El IFARHU continúa con el segundo pago del PASE-U 2025.



Las jornadas se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.



Consulta los lugares oficiales en https://t.co/xyM00ik7XZ pic.twitter.com/zOTy26PB4u — IFARHU (@IFARHU) October 23, 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: