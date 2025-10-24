Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 07:21

Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el lunes 27 de octubre en la provincia de Panamá

El IFARHU iniciará los pagos del PASE-U en la provincia de Panamá el lunes 27 de octubre. Conozca la lista de lugares donde se entregarán los cheques.

Segundo pago del PASE-U 2025.

Segundo pago del PASE-U 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del PASE-U 2025 en la provincia de Panamá iniciará el lunes 27 de octubre, en los sectores centro, norte y este de la ciudad.

PASE-U 2025: calendario de pago en la provincia de Panamá

Sábado 25 de octubre

Panamá Este

  • Distrito de Chepo: Cañita, Santa Cruz de Chinina, El Llano y Pasiga.

Lunes 27 de octubre

Panamá Norte

  • Alcalde Díaz

San Miguelito

  • Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera

Panamá centro

  • Corregimiento de Juan Díaz

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1981503422890176604&partner=&hide_thread=false

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del PASE-U 2025: provincias, horarios y centros de cobro para el 23 de octubre

Segundo pago del PASE-U se realiza este miércoles 22 de octubre en tres provincias del país

IFARHU suspende pago del PASE-U: conozca los lugares donde fueron reprogramados los cobros

Recomendadas

Más Noticias