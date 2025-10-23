Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 15:53

Pagos del PASE-U 2025: provincias habilitadas para el cobro este 24 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el viernes 24 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 24 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, correspondiente al año 2025, en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 24 de octubre

Provincia de Chiriquí

  • Distrito de Boquerón: Bágala, Pedregal, Tijeras, Boquerón, Guabal y Guayabal.
  • Distrito de Bugaba: Aserrío, San Isidro y Santo Domingo.
  • Distrito de Alanje: Divalá
  • Distrito de David: Dolega, Los Anastacios, Potrerillos y Los Algarrobos.

Provincia de Coclé

  • Antón: Río Hato, El Retiro, Caballero, El Chirú, Cabuya, Juan Díaz y El Valle.

Provincia de Veraguas

Distrito de Santa Fe

  • C.E.B.G. Río Guázaro

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
  • En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
