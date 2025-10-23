Pagos del PASE-U 2025: provincias habilitadas para el cobro este 24 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 24 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, correspondiente al año 2025, en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.
Lugares de pago del PASE-U para el 24 de octubre
Provincia de Chiriquí
- Distrito de Boquerón: Bágala, Pedregal, Tijeras, Boquerón, Guabal y Guayabal.
- Distrito de Bugaba: Aserrío, San Isidro y Santo Domingo.
- Distrito de Alanje: Divalá
- Distrito de David: Dolega, Los Anastacios, Potrerillos y Los Algarrobos.
Provincia de Coclé
- Antón: Río Hato, El Retiro, Caballero, El Chirú, Cabuya, Juan Díaz y El Valle.
Provincia de Veraguas
Distrito de Santa Fe
- C.E.B.G. Río Guázaro
Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
- En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.