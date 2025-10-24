Fuga de Alto Perfil: Guatemala pide ayuda urgente al FBI para recapturar a líderes del Barrio 18

El Gobierno de Guatemala ha escalado la crisis de seguridad desatada por la fuga de pandilleros al solicitar formalmente el apoyo de Estados Unidos. Este viernes, el nuevo ministro de Seguridad, Marco Antonio Villeda, anunció que pedirá un equipo de expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar a los cabecillas de la peligrosa pandilla Barrio 18 que se fugaron de prisión.
La solicitud busca revertir la situación tras el escape masivo ocurrido el pasado 12 de octubre, cuando se reportó la huida de 20 miembros de la cárcel de Fraijanes II, cercana a la capital guatemalteca.
Aunque inicialmente se fugaron 20 cabecillas, el ministro Villeda precisó que la asistencia del FBI se requiere para la búsqueda de los 16 pandilleros que aún permanecen prófugos.
Barrio 18 en Guatemala: Una Amenaza Binacional
La gravedad de la situación radica en la naturaleza de la organización criminal. La pandilla Barrio 18 ha sido declarada formalmente como organización "terrorista" tanto por Guatemala como por Estados Unidos, lo que justifica la intervención de agencias federales estadounidenses en la operación.
La colaboración del FBI, con su experiencia especializada en rastreo de prófugos y estructuras pandilleriles transnacionales, es vista por el nuevo gobierno como un movimiento estratégico para contener el riesgo de que estos líderes reagrupen sus operaciones criminales.
La presencia de los cabecillas de esta organización fuera de prisión eleva la alerta en toda la región centroamericana, dada la capacidad de las pandillas para operar a través de las fronteras.
FUENTE: AFP