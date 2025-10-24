Estados Unidos ataca presunta narcolancha del Tren de Aragua

La tensión militar en el Mar Caribe alcanzó un nuevo pico esta semana, luego de que el Pentágono de Estados Unidos , confirmara su décimo ataque contra una presunta narcolancha en aguas internacionales, dejando un saldo de seis muertos.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció el operativo a través de la red X, asegurando que la embarcación operaba para el cártel venezolano Tren de Aragua. Este ataque, que marca el primero realizado en la noche, eleva la cifra provisional de fallecidos en la ofensiva marítima estadounidense a 43 personas.

El Mensaje de Guerra Total contra el Narcoterrorismo

Hegseth acompañó su anuncio con un video que muestra la explosión de la lancha y lanzó una dura advertencia, comparando a los narcotraficantes con la red terrorista Al Qaeda:

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda... Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos". "Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda... Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

Esta escalada bélica se produce en el marco de la intensa presión militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de combatir a organizaciones designadas como narcoterroristas globales.

¿Quién es el 'Tren de Aragua' y por qué le importa a Panamá?

El "Tren de Aragua" es una poderosa organización criminal transnacional de origen venezolano. Nacida en la cárcel de Tocorón (Venezuela), esta megabanda ha logrado expandir sus tentáculos criminales siguiendo la ruta de la crisis migratoria venezolana.

Actividad en el Hemisferio: Aunque su base principal de operaciones se concentra en Venezuela, el cártel ha establecido células permanentes en países como Chile y Perú , y ha tenido presencia documentada en otros puntos de la región, incluyendo Panamá , donde se le vincula principalmente a actividades de trata de personas, extorsión y microtráfico.

Aunque su base principal de operaciones se concentra en Venezuela, el cártel ha establecido células permanentes en países como , y ha tenido presencia documentada en otros puntos de la región, , donde se le vincula principalmente a actividades de trata de personas, extorsión y microtráfico. Ruta de la Droga: El despliegue de EEUU ha llevado a los narcos a cambiar sus rutas en el Caribe, un corredor que ha repuntado su importancia para el tráfico de cocaína hacia mercados de Europa y Estados Unidos.

Para un país logístico y de tránsito como Panamá, la mención directa de este cártel en operativos de alta letalidad en el Caribe pone en alerta a las autoridades de seguridad sobre la posible reconfiguración de las rutas de tráfico cerca de nuestras costas.

