Policía Nacional realiza operativos tras robo a mujer estadounidense de 64 años en Chiriquí

La Policía Nacional realiza operativos en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, para dar con tres sujetos que robó dinero en efectivo y joyas a una mujer estadounidense de 64 años, en el sector de Santa Rosa.

El delito ocurrió en horas de la madrugada, y las autoridades se encuentran tras la pista de los tres involucrados.

El sector de Santa Rosa es considerado una zona tranquila, donde normalmente no se registran hechos delictivos. Sin embargo, se investiga si los delincuentes podrían estar residiendo en estas áreas rurales para cometer actos ilícitos.

Por el momento, se mantiene una propuesta para instalar cámaras de videovigilancia, con el objetivo de prevenir delitos y facilitar la detección de los responsables.