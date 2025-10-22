Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 11:55

Policía Nacional aclara procesos de compras y contrataciones públicas

La Policía Nacional aclara que todos sus procesos de compras de bienes y servicios se realizan bajo estricta transparencia buscando beneficios para su personal.

Policía Nacional aclara procesos de compras

Policía Nacional aclara procesos de compras

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó a la ciudadanía que sus procesos de compras de bienes y servicios se realizan siguiendo estrictamente la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá, cumpliendo con todos los procedimientos, normas y tiempos establecidos.

Policía Nacional reafirma transparencia en sus procesos de compras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/1981032602514358677&partner=&hide_thread=false

La institución destacó que estas acciones se realizan en estricto apego a la ley y con transparencia, con el objetivo de obtener los mejores beneficios para el talento humano que integra la Policía Nacional.

Con esta comunicación, la Policía busca reafirmar su compromiso con la legalidad y la correcta gestión de recursos públicos, asegurando que cada adquisición cumpla con los estándares exigidos por la normativa nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981040288144470474&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Decomisan más de 1,600 paquetes de presunta droga tras persecución en la Vía Centenario

Policía Nacional intercepta 1,629 paquetes de droga tras persecución en Vía Centenario

Más de 500 unidades de la Policía Nacional resguardan peregrinación del Cristo Negro de Portobelo 2025

Recomendadas

Más Noticias