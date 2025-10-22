Policía Nacional aclara procesos de compras y contrataciones públicas

La Policía Nacional informó a la ciudadanía que sus procesos de compras de bienes y servicios se realizan siguiendo estrictamente la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá, cumpliendo con todos los procedimientos, normas y tiempos establecidos.

Policía Nacional reafirma transparencia en sus procesos de compras

La institución destacó que estas acciones se realizan en estricto apego a la ley y con transparencia, con el objetivo de obtener los mejores beneficios para el talento humano que integra la Policía Nacional.

Con esta comunicación, la Policía busca reafirmar su compromiso con la legalidad y la correcta gestión de recursos públicos, asegurando que cada adquisición cumpla con los estándares exigidos por la normativa nacional.