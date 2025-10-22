Subcomisión legislativa analiza reformas a la Ley General de Adopciones en Panamá

Una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Paullete Thomas, se reunió para analizar el proyecto de ley 140, que subroga disposiciones de la Ley 46 de 2013, General de Adopciones de la República de Panamá.

El objetivo de esta iniciativa es actualizar y fortalecer el marco legal vigente, con el fin de garantizar procesos de adopción más ágiles, transparentes y centrados en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Si bien las reformas anteriores han contribuido al mejoramiento y fortalecimiento del sistema, aún persisten normas que generan interpretaciones incorrectas en su aplicación tanto en la vía administrativa como judicial, lo que desnaturaliza la figura jurídica de la adopción.

Por ello, se considera necesario modernizar la legislación para que el proceso sea más expedito, oportuno y efectivo, asegurando el derecho de los menores a contar con un entorno familiar adecuado.

Luego de haber sido objetado el proyecto por el Órgano Ejecutivo y acogidas dichas observaciones, la subcomisión decidió presentarlo nuevamente en los mismos términos pendientes de discusión.