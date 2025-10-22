Asamblea Nacional aprueba por insistencia proyecto de ley sobre el ejercicio de la abogacía

Con 50 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el Proyecto de Ley 168, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, lo vetara parcialmente.

Durante la sesión plenaria de este martes, se leyeron las observaciones del mandatario y, sin modificaciones, el proyecto fue aprobado en tercer debate, confirmando así la decisión del Legislativo.

La iniciativa elimina la obligatoriedad del examen de barra para ejercer la profesión de abogado en Panamá, estableciéndolo ahora como una prueba opcional.

Asamblea Nacional avala en primer debate el Presupuesto General 2026

El presidente Mulino había señalado en su veto que la medida “puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional”, advirtiendo sobre los riesgos de flexibilizar los requisitos en una profesión clave para la administración de justicia.

En la misma jornada legislativa, la Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de B/.34,901 millones.

El documento contempla una redistribución de fondos para reforzar sectores como educación, salud e infraestructura pública, y establece un monto máximo de B/.300 mil para los traslados de partida.