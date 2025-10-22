Diputado pide discutir anteproyecto de ley sobre detectores de gas en edificios

El diputado suplente Gabriel Solís pidió a la Asamblea Nacional dar trámite urgente al anteproyecto de ley N.º 223, que establece la instalación obligatoria de detectores de gas combustible o GLP en apartamentos bajo el régimen de propiedad horizontal, como una medida de prevención y seguridad para las familias panameñas.

Durante su intervención en el período de incidencias, Solís expresó sus condolencias a la familia de Ámbar Guelf, quien perdió la vida tras la explosión ocurrida en el PH Alsacia Tower, hecho que también dejó gravemente heridas a su madre y a su hijo Ian, de tan solo nueve años, quien continúa en estado crítico.

Diputado solicita prioridad para ley que exige detectores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980777892780077301&partner=&hide_thread=false La Fiscalía Regional de San Miguelito mantiene una investigación de oficio para determinar la causas de la explosión en el PH Alsacia Towers, que causó la muerte de una persona y dejó dos heridos de gravedad. pic.twitter.com/iKQhuhgxuM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2025

“Como panameño y como diputado, no puedo ser indiferente ante el dolor de esta familia ni ante la repetición de hechos que pudieran prevenirse”, manifestó Solís. “Como panameño y como diputado, no puedo ser indiferente ante el dolor de esta familia ni ante la repetición de hechos que pudieran prevenirse”, manifestó Solís.

El diputado recordó que no es la primera vez que Panamá enfrenta tragedias por fugas de gas. Mencionó los casos del PH Costa Mar en 2019 y del PH Urbana en 2022, ambos con víctimas y daños materiales considerables.

El anteproyecto N.º 223 busca crear un marco legal que obligue a los promotores y administradores de edificios residenciales a instalar detectores de gas combustible o GLP, y a mantener programas de mantenimiento y prevención, con el objetivo de evitar nuevas tragedias y proteger la vida de los residentes.