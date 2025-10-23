Asamblea Nacional analiza descuentos en medicamentos y transporte para jubilados y pensionados.

Una subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional analiza tres proyectos de ley que buscan modificar y adicionar artículos de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, relativos a beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Según la diputada Yarelis Rodríguez, los proyectos 225, 226 y 227 plantean descuentos de entre 20% y 40% en medicamentos, atención médica, tratamientos, cirugías y operaciones. Además, incluirían mayores beneficios en transporte, hoteles, pasajes aéreos, entre otros.

“La iniciativa busca brindar un mejor apoyo a nuestros adultos mayores, modificando la ley, dado que es de conocimiento de todos que el costo de la vida en nuestro país se ha incrementado astronómicamente y más en los últimos 10 años, lo que le era factible a estos señores en aquellos años, ya no lo es”, agrega el documento.

Durante la reunión participaron representantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados “MUNDOS”, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cable & Wireless, entre otros actores del sector.