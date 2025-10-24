Asamblea Nacional aprueba segundo debate del Presupuesto General del Estado 2026.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 57 votos el segundo debate del Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2026, luego de la comparecencia del ministro Felipe Chapman y de la aprobación en primer debate.
