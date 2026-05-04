Panamá

Instalan el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional

Este lunes 4 de mayo fue instalado en la Asamblea Nacional el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, del 4 de mayo al 5 de junio, para discutir el Proyecto de Ley 641, conocido como Ley de Sustancia Económica, el cual modifica el Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establece requisitos para rentas pasivas de fuente extranjera. El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía, detalló que a partir del próximo lunes iniciarán las consultas y conversaciones con los diferentes sectores.