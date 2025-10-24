CSS ficha digital: Pasos para descargara y recibir atención médica

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible la ficha digital correspondiente a octubre de 2025 a través de la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta esencial para todos los asegurados del país.

Este documento, también conocido como ficha de seguro o talonario digital, permite a los trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados consultar su historial de aportes y realizar trámites en línea, sin necesidad de acudir a las agencias físicas de la institución.

Pasos para descargar la ficha digital de la CSS

CSS inicia traslados de pacientes de Aguadulce a Las Tablas @CSS

Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña registrados en Caja Virtual CSS.

Ingresa a con tu usuario y contraseña registrados en Caja Virtual CSS. Selecciona el servicio: En el menú principal, entra en la opción “Mis Servicios” y luego haz clic en “Mi ficha digital”.

En el menú principal, entra en la opción “Mis Servicios” y luego haz clic en “Mi ficha digital”. Elige el periodo: Selecciona el mes de octubre 2025 para visualizar tu ficha actualizada.

Selecciona el mes de octubre 2025 para visualizar tu ficha actualizada. Descarga el PDF: Presiona el ícono de descarga para guardar el documento en tu computadora o teléfono.

Presiona el ícono de descarga para guardar el documento en tu computadora o teléfono. Imprime (opcional): Si necesitas presentarla físicamente para algún trámite o consulta médica, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS recordó que este servicio forma parte de su plan de modernización digital, orientado a agilizar los procesos y mejorar la atención médica de los asegurados en todo el territorio nacional. Con la ficha digital, los usuarios pueden validar su derecho a atención médica, revisar sus aportes y mantener al día su información sin filas ni esperas.