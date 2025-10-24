Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 11:53

Bono permanente: CSS gestiona el último pago de 2025 para jubilados y pensionados

La CSS señaló que el primer pago de noviembre para jubilados y pensionados se adelantará para el viernes 31 de octubre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, indicó que se están llevando a cabo las reuniones pertinentes para confirmar el tercer y último pago del bono permanente a jubilados y pensionados correspondiente al año 2025.

Mon señaló que las remuneraciones y prestaciones económicas que deben desembolsarse se discutirán y acordarán con las entidades estatales vinculadas, de manera que el pago se realice en el periodo correspondiente para esta población del país.

Primer pago de noviembre para jubilados y pensionados de la CSS

El primer pago de noviembre para jubilados y pensionados se realizará el viernes 31 de octubre. Originalmente, este desembolso estaba programado para el miércoles 5 de noviembre; sin embargo, esta fecha coincide con la celebración de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

