Bono permanente: CSS gestiona el último pago de 2025 para jubilados y pensionados.

El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, indicó que se están llevando a cabo las reuniones pertinentes para confirmar el tercer y último pago del bono permanente a jubilados y pensionados correspondiente al año 2025.

Mon señaló que las remuneraciones y prestaciones económicas que deben desembolsarse se discutirán y acordarán con las entidades estatales vinculadas, de manera que el pago se realice en el periodo correspondiente para esta población del país.

Le podría interesar: Pagos 2025 a jubilados y pensionados: Fechas oficiales de cobro de noviembre y diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981756897721270726&partner=&hide_thread=false El director de la @CSSPanama, Dino Mon, dijo que "se están haciendo todas las debidas diligencias con las diferentes entidades estatales" para hacer efectivo el pago del bono a jubilados. pic.twitter.com/q4BDBiK8xt — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

Primer pago de noviembre para jubilados y pensionados de la CSS

El primer pago de noviembre para jubilados y pensionados se realizará el viernes 31 de octubre. Originalmente, este desembolso estaba programado para el miércoles 5 de noviembre; sin embargo, esta fecha coincide con la celebración de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.