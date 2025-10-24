Bono permanente: CSS gestiona el último pago de 2025 para jubilados y pensionados.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, indicó que se están llevando a cabo las reuniones pertinentes para confirmar el tercer y último pago del bono permanente a jubilados y pensionados correspondiente al año 2025.
Primer pago de noviembre para jubilados y pensionados de la CSS
El primer pago de noviembre para jubilados y pensionados se realizará el viernes 31 de octubre. Originalmente, este desembolso estaba programado para el miércoles 5 de noviembre; sin embargo, esta fecha coincide con la celebración de la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.