Jubilados y pensionados recibirán pago por ACH el viernes 31 de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que los jubilados y pensionados recibirán de forma adelantada el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 el viernes 31 de octubre. El desembolso se realizará a través del sistema ACH (transferencia bancaria directa), con el objetivo de evitar retrasos debido a los asuetos nacionales por las fiestas patrias que inician el 3 de noviembre.

Contenido relacionado: Pago de la segunda de octubre a servidores públicos iniciará el martes 28 de octubre

Jubilados y pensionados recibirán pago por ACH el viernes

La entidad explicó que esta medida busca garantizar la entrega puntual de los recursos a los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), reafirmando su compromiso con la seguridad económica de los jubilados y pensionados en todo el país.

La CSS reiteró su llamado a los beneficiarios a verificar con sus entidades bancarias el depósito correspondiente a partir del viernes 31 de octubre.