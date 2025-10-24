Atención jubilados y pensionados: CSS adelantará pago de noviembre, aquí las fechas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una noticia de gran interés para miles de jubilados y pensionados , siendo el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 será adelantado.

Esta medida de la CSS se toma debido a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por la celebración de las Fiestas Patrias en el país.

Nueva fecha de pago confirmada a jubilados y pensionados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981759513733517530&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama adelantará el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre 2025.



Considerando los días no laborales de inicios de noviembre por las Fiestas Patrias, este pago se hará efectivo el próximo viernes 31 de octubre, tanto a jubilados y pensionados que cobran… pic.twitter.com/VCkprEcGwg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 24, 2025

Los jubilados y pensionados deben tomar nota de la nueva fecha oficial: La primera quincena de noviembre pasará al viernes, 31 de octubre de 2025. El adelanto aplica específicamente para el depósito bancario (ACH) que reciben los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La CSS reafirma su compromiso con el cumplimiento oportuno de los derechos de sus asegurados, garantizando la entrega puntual de los recursos para que los jubilados y pensionados puedan planificar sus gastos durante el periodo festivo. Para cualquier consulta adicional sobre su pago, los asegurados pueden comunicarse directamente a los teléfonos de la CSS: 513-1177 y 513-1123.