Atención jubilados y pensionados: CSS adelantará pago de noviembre, aquí las fechas

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una noticia de gran interés para miles de jubilados y pensionados, siendo el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 será adelantado.
Esta medida de la CSS se toma debido a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por la celebración de las Fiestas Patrias en el país.
Nueva fecha de pago confirmada a jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados deben tomar nota de la nueva fecha oficial: La primera quincena de noviembre pasará al viernes, 31 de octubre de 2025. El adelanto aplica específicamente para el depósito bancario (ACH) que reciben los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La CSS reafirma su compromiso con el cumplimiento oportuno de los derechos de sus asegurados, garantizando la entrega puntual de los recursos para que los jubilados y pensionados puedan planificar sus gastos durante el periodo festivo. Para cualquier consulta adicional sobre su pago, los asegurados pueden comunicarse directamente a los teléfonos de la CSS: 513-1177 y 513-1123.