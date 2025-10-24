Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 11:50

Atención jubilados y pensionados: CSS adelantará pago de noviembre, aquí las fechas

La Caja de Seguro Social (CSS), adelantará el pago de la primera quincena de noviembre a jubilados y pensionados.

CSS adelanta pago a jubilados y pensionados

CSS adelanta pago a jubilados y pensionados

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una noticia de gran interés para miles de jubilados y pensionados, siendo el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 será adelantado.

Esta medida de la CSS se toma debido a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por la celebración de las Fiestas Patrias en el país.

Nueva fecha de pago confirmada a jubilados y pensionados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981759513733517530&partner=&hide_thread=false

Los jubilados y pensionados deben tomar nota de la nueva fecha oficial: La primera quincena de noviembre pasará al viernes, 31 de octubre de 2025. El adelanto aplica específicamente para el depósito bancario (ACH) que reciben los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La CSS reafirma su compromiso con el cumplimiento oportuno de los derechos de sus asegurados, garantizando la entrega puntual de los recursos para que los jubilados y pensionados puedan planificar sus gastos durante el periodo festivo. Para cualquier consulta adicional sobre su pago, los asegurados pueden comunicarse directamente a los teléfonos de la CSS: 513-1177 y 513-1123.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional analiza descuentos en medicamentos y transporte para jubilados y pensionados

Primer pago a jubilados y pensionados en noviembre se realizará en esta fecha

Jubilados y pensionados recibirán tercer y último pago de bono permanente en diciembre

Recomendadas

Más Noticias