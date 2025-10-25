Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2025 - 10:45

Pago de la segunda de octubre a servidores públicos iniciará el martes 28 de octubre

Compartimos los días de pago correspondientes a la segunda quincena de octubre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.

Pago de la segunda de octubre a servidores públicos

Pago de la segunda de octubre a servidores públicos

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de octubre para los servidores públicos de este mes se realizarán los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre de 2025.

Fechas de la segunda quincena de octubre de 2025

Martes 28 de octubre: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 29 de octubre: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 30 de octubre: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

En esta nota:
Seguir leyendo

Primer pago a jubilados y pensionados en noviembre se realizará en esta fecha

Calendario de pago del PASE-U 2025 del 27 al 31 de octubre en Panamá

Atención jubilados y pensionados: CSS adelantará pago de noviembre, aquí las fechas

Recomendadas

Más Noticias