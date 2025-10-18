Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 10:34

Pagos 2025 a jubilados y pensionados: Fechas oficiales de cobro de noviembre y diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Pago a jubilados y pensionados.

Por Ana Canto

Además, se informa sobre los bonos adicionales que recibirán durante este período, incluyendo los montos establecidos para cada uno.

Calendario de pago AQUÍ.

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Octubre

ACH

  • lunes 20 de octubre

Cheques

  • Martes 21 de octubre

Noviembre

ACH

  • Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

