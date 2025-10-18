Pagos 2025 a jubilados y pensionados: Fechas oficiales de cobro de noviembre y diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) ha publicado el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Además, se informa sobre los bonos adicionales que recibirán durante este período, incluyendo los montos establecidos para cada uno.

Calendario de pago AQUÍ.

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Octubre

ACH

lunes 20 de octubre

Cheques

Martes 21 de octubre

Noviembre

ACH

Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre

Cheques

Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.