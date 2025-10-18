Pagos 2025 a jubilados y pensionados: Fechas oficiales de cobro de noviembre y diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) ha publicado el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.
Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre
Octubre
ACH
- lunes 20 de octubre
Cheques
- Martes 21 de octubre
Noviembre
ACH
- Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre
Cheques
- Jueves 6 y viernes 21 de noviembre
Diciembre
ACH
- Viernes 5 y 19 de diciembre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de diciembre
Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025
En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.