Jubilados y pensionados recibirán tercer y último pago de bono permanente en diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el tercer y último pago del bono permanente de B/.40.00, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, se realizará durante el mes de diciembre de 2025. Este bono beneficia a jubilados y pensionados del país y representa un reconocimiento económico adicional gestionado por el Estado panameño.

Durante el mismo mes, la CSS adelantó que también podría efectuarse el pago del bono navideño, que asciende a B/.60.00 para unos 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43, y B/.100.00 para 59,924 pensionados especiales, lo que representa B/.5,985,300.00.

En cuanto a los desembolsos del 2025, la entidad recordó que el segundo pago del bono ya fue realizado en agosto, quedando pendiente el abono final correspondiente al mes de diciembre.

De acuerdo con la CSS, los jubilados y pensionados del país reciben este beneficio financiado por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, según lo establece la ley. El bono permanente busca mejorar el bienestar económico de los adultos mayores y contribuir con los gastos propios de fin de año.