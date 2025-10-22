Panamá Oeste Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 12:38

Explosión de tanque de gas en una residencia deja dos heridos en La Chorrera

Las autoridades aún no han determinado la causa del siniestro, aunque aparentemente se originó por un defecto en el sistema de conexión del tanque de gas.

Por Ana Canto

En horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre, se registró la explosión de un tanque de gas en una residencia ubicada en el corregimiento de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, dejando como heridos a dos adultos.

Según los primeros informes, padre e hijo se encontraban preparando su desayuno cuando, aparentemente, una fuga de gas provocó la explosión. Ambos presentaron quemaduras de segundo grado y fueron trasladados al Hospital Nicolás A. Solano.

El capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá Oeste, Jair Ruíz, señaló que aún no se ha determinado la causa del siniestro, aunque aparentemente se originó por un defecto en el sistema de conexión del tanque.

Por su parte, el jefe del cuarto de urgencias del hospital informó que los pacientes presentan quemaduras en el 65 % y 50 % del cuerpo, y fueron atendidos por cirujanos y personal de enfermería. Actualmente, se coordinan los traslados hacia la unidad de quemados de tercer nivel en la ciudad de Panamá.

