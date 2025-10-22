Presidente Mulino se reúne con la Junta Asesora y Directiva de la ACP para revisar proyectos estratégicos

El presidente José Raúl Mulino recibió este miércoles, 22 de octubre, a los integrantes de la Junta Asesora Internacional y de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con quienes revisó los futuros proyectos que desarrollará la administración de la vía interoceánica y la estrategia de inversión en beneficio del país.

En la reunión, a la que asistieron el presidente de la junta asesora, William Flanagan; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y los directivos de ambos consejos, Mulino destacó el "momento interesante" del Canal. Asimismo, reiteró el apoyo del gobierno en la promoción de sus proyectos y visión ante la comunidad internacional.

“Tenemos mucha confianza en un Canal próspero con el beneficio de Panamá”, destacó el presidente en la reunión, la tercera desde el inicio de su mandato y la trigésima novena que se ha realizado en los veinticinco años de administración del Canal de Panamá en manos panameñas.

La reunión centró su desarrollo en proyectos estratégicos que lleva adelante la ACP, entre ellos la construcción del gasoducto y de nuevas terminales portuarias, así como el proyecto de Río Indio, que pretende garantizar el abastecimiento de agua para la población y el funcionamiento del Canal.

Entre los miembros de la Junta Asesora Internacional se encuentran personalidades de gran trayectoria en el Canal de Panamá. El presidente Mulino les agradeció el compromiso y el esfuerzo en favor de la vía acuática, así como su asistencia a esta cita para compartir propuestas y una visión de futuro próspero. Su conocimiento y experiencia son cruciales para este activo panameño al servicio del mundo.