Presidente Mulino aborda tema de procesos de visas en la Embajada de Estados Unidos

El presidente Mulino reiteró que ha enfatizado en varias ocasiones que Panamá no debe involucrarse en las tensiones políticas entre China y Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino se refirió a la relación entre Estados Unidos y China, luego de responder una pregunta de la prensa durante la conferencia de este jueves, sobre presuntas presiones ejercidas sobre abogados, diputados e incluso ministros del Gobierno, en torno a los vínculos con China y algunas empresas en Panamá.

Mulino también señaló que tiene información sobre una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos que estaría “amenazando con quitar visas”, lo cual, a su juicio, no es cónsono con la buena relación que Panamá aspira mantener con ese país.

"Ellos son libres de poner y quitar visas al que quieran, pero no amenazando (...) La quitan o no, yo no lo sé. Pero el problema bilateral que no podemos desconocer de Estados Unidos con China no atrae a Panamá. Y mucho menos podemos nosotros, y lo digo con toda claridad, aceptar ese tipo de presiones, si las hay, para ir en contra de una seguridad jurídica respecto a contratos o establecimientos comerciales en panamá", resaltó el mandatario.

El mandatario reiteró que ha enfatizado en varias ocasiones que Panamá no debe involucrarse en las tensiones políticas entre China y Estados Unidos.

