Presidente Mulino aborda tema de procesos de visas en la Embajada de Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino se refirió a la relación entre Estados Unidos y China, luego de responder una pregunta de la prensa durante la conferencia de este jueves, sobre presuntas presiones ejercidas sobre abogados, diputados e incluso ministros del Gobierno, en torno a los vínculos con China y algunas empresas en Panamá.

Mulino también señaló que tiene información sobre una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos que estaría “amenazando con quitar visas”, lo cual, a su juicio, no es cónsono con la buena relación que Panamá aspira mantener con ese país.

"Ellos son libres de poner y quitar visas al que quieran, pero no amenazando (...) La quitan o no, yo no lo sé. Pero el problema bilateral que no podemos desconocer de Estados Unidos con China no atrae a Panamá. Y mucho menos podemos nosotros, y lo digo con toda claridad, aceptar ese tipo de presiones, si las hay, para ir en contra de una seguridad jurídica respecto a contratos o establecimientos comerciales en panamá", resaltó el mandatario.

El mandatario reiteró que ha enfatizado en varias ocasiones que Panamá no debe involucrarse en las tensiones políticas entre China y Estados Unidos.