Presidente Mulino convoca reunión por preocupación ante sensación de impunidad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que convocó una reunión en la Presidencia de la República para analizar la creciente preocupación de la ciudadanía frente a la sensación de impunidad en temas penales.
Durante el encuentro, que se realizó bajo el principio de armonía y colaboración, estuvieron presentes la ministra de Gobierno, el Procurador General de la Nación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Economía y Finanzas, entre otros altos funcionarios.
Presidente Mulino convoca reunión con altos funcionarios del Estado
Mulino destacó que la reunión se realizó tras recibir comentarios, quejas y presiones ciudadanas por la acumulación de procesos que no culminan, lo que permite que personas de alto perfil puedan salir de los juzgados por puertas de cumplimento para firmar medidas cautelares como los 15 y 30 días.
El mandatario enfatizó que este tipo de encuentros busca fortalecer la cooperación entre los poderes del Estado y garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con justicia, transparencia y eficacia, reafirmando el compromiso de su administración con la legalidad y la confianza ciudadana.