Presidente Mulino explica por qué construirán dormitorios en la UTP y no en la Universidad de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se construirán dormitorios accesibles para estudiantes universitarios, con el objetivo de ampliar la oferta de residencias para unos 830 estudiantes a nivel nacional.

El proyecto contempla un edificio amplio en el campus central de la UTP en la capital y seis edificios regionales en el interior del país, beneficiando a estudiantes de diversas provincias que necesitan alojamiento cercano a sus universidades.

Presidente explica por qué no construirán dormitorios en la Universidad de Panamá

El mandatario también explicó por qué la iniciativa no se realizará en la Universidad de Panamá (UP), donde originalmente se había planteado la construcción de la ciudad universitaria:

"Estos recursos saldrán de los que se iban a utilizar en lo que yo propuse en campaña, la ciudad universitaria. Esa ciudad va a ser difícil hacerla, no por falta de entusiasmo y deseo del Órgano Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera, hasta ahí lo dejo", señaló Mulino.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar el acceso a la educación superior y mejorar la infraestructura de alojamiento estudiantil en todo el país, priorizando la UTP como eje central del proyecto.