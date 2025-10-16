Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 09:07

Presidente Mulino explica por qué construirán dormitorios en la UTP y no en la Universidad de Panamá

El presidente José Raúl Mulino informó la construcción de dormitorios en la UTP, con capacidad para 830 estudiantes en el campus central y sedes regionales.

Presidente Mulino explica por qué construirán dormitorios en la UTP

Presidente Mulino explica por qué construirán dormitorios en la UTP

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se construirán dormitorios accesibles para estudiantes universitarios, con el objetivo de ampliar la oferta de residencias para unos 830 estudiantes a nivel nacional.

El proyecto contempla un edificio amplio en el campus central de la UTP en la capital y seis edificios regionales en el interior del país, beneficiando a estudiantes de diversas provincias que necesitan alojamiento cercano a sus universidades.

Presidente explica por qué no construirán dormitorios en la Universidad de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978822390869004510&partner=&hide_thread=false

El mandatario también explicó por qué la iniciativa no se realizará en la Universidad de Panamá (UP), donde originalmente se había planteado la construcción de la ciudad universitaria:

“Estos recursos saldrán de los que se iban a utilizar en lo que yo propuse en campaña, la ciudad universitaria. Esa ciudad va a ser difícil hacerla, no por falta de entusiasmo y deseo del Órgano Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera, hasta ahí lo dejo”, señaló Mulino. “Estos recursos saldrán de los que se iban a utilizar en lo que yo propuse en campaña, la ciudad universitaria. Esa ciudad va a ser difícil hacerla, no por falta de entusiasmo y deseo del Órgano Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera, hasta ahí lo dejo”, señaló Mulino.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar el acceso a la educación superior y mejorar la infraestructura de alojamiento estudiantil en todo el país, priorizando la UTP como eje central del proyecto.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino convoca reunión por preocupación ante sensación de impunidad en Panamá

Desmantelan red de extorsionadores en Panamá y Panamá Oeste con 10 detenidos

Regresa la tradicional Venta de Patio de la Embajada de EE. UU. este sábado

Recomendadas

Más Noticias