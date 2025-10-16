Explosión en edificio de Tumba Muerto deja tres heridos, entre ellos un menor

Una fuerte explosión del sistema de gas registrada la madrugada de este jueves en un complejo residencial Alscacia Towers, apartamento 1306 en el piso 13 ubicado en la vía Tumba Muerto, en la ciudad de Panamá, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de 9 años, una mujer de 37 y una adulta mayor de 62, según informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El teniente coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos, detalló que alrededor de 400 residentes fueron evacuados de las tres torres del complejo, mientras unidades de Carrasquilla y Betania, junto con cuatro ambulancias, acudieron al lugar para atender la emergencia.

Las personas heridas presentan quemaduras de gravedad, una de ellas en el 70% de su cuerpo y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Tras explosión suspenden el sistema de gas del edificio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978793444626616793&partner=&hide_thread=false Personal de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en el edificio donde se registró la explosión en Tumba Muerto, el cual se mantendrá inhabilitado mientras se desarrollan las inspecciones. pic.twitter.com/gO9UcS6jKM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2025

“El sistema de gas y electricidad fue suspendido en la torre afectada, y se ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión”, explicó Delgado. “El sistema de gas y electricidad fue suspendido en la torre afectada, y se ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión”, explicó Delgado.

Equipos del personal de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el sitio realizando las inspecciones técnicas, mientras la torre donde ocurrió la explosión del sistema de gas en el apartamento 1306 en el piso 13 permanece inhabilitada por motivos de seguridad.

Las autoridades recomendaron a los residentes no ingresar al edificio hasta que se garantice la estabilidad estructural del inmueble y se determine el origen del siniestro.