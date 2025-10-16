Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 16 de octubre de 2025

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la próxima visita del presidente de Paraguay, Santiago Peña; un viaje a Brasilia relacionado con la integración al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Respondió preguntas de los periodistas sobre el anteproyecto de ley para implementar cadena perpetua, deuda pública, recorte presupuestario, falta de plazas para internados médicos, y sobre supuestas presiones por parte de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos a abogados y políticos panameños.