Regresa la tradicional Venta de Patio de la Embajada de EE. UU. este sábado

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su esperada Venta de Patio, un evento tradicional que cada año atrae a cientos de visitantes en busca de productos de calidad a precios bajos.
La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., dentro de los estacionamientos internos de la sede diplomática, ubicada en Clayton.
Según destacó la embajada, esta jornada no solo ofrece una oportunidad para encontrar artículos a precios accesibles, sino que también busca fomentar la reutilización y el consumo responsable, promoviendo el intercambio cultural entre los asistentes.
Detalles importantes para participar:
- Los estacionamientos para visitantes serán limitados y estarán ubicados fuera de la embajada.
- El ingreso estará sujeto a revisión de seguridad.
- Se recomienda llevar solo una bolsa de mano y otra vacía para las compras.
- No se permitirá el ingreso con mochilas.
- Los pagos serán preferiblemente en efectivo, ya que no todos los vendedores aceptan Yappy.
Durante la Venta de Patio, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de artículos en excelente estado, entre ellos:
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Juguetes y artículos para bebés
- Equipos deportivos y mucho más
La Embajada de Estados Unidos invita a toda la comunidad a participar en esta actividad que, además de promover el ahorro y la sostenibilidad, refuerza los lazos de amistad entre Panamá y Estados Unidos.