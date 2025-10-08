Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos: ¿Cuándo será realizado en Panamá?

Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su esperada Venta de Patio , un evento tradicional que atrae a cientos de visitantes cada año. La actividad se realizará el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., dentro de los estacionamientos internos de la sede diplomática en Clayton.

La embajada destacó que este evento no solo permite a los visitantes encontrar productos de calidad a precios bajos, sino que también fomenta la reutilización y el consumo responsable.

Detalles a tener en cuenta para participar en la venta de patio

Venta de Patio - Embajada de Estados Unidos - Panamá @USEmbPAN

Los estacionamientos para visitantes serán limitados y estarán ubicados en la parte exterior de la embajada.

y estarán ubicados en la parte exterior de la embajada. El ingreso estará sujeto a revisión de seguridad .

. Se recomienda llevar solo una bolsa de mano y otra vacía para las compras.

para las compras. No se permitirá el ingreso con mochilas.

Los pagos serán preferiblemente en efectivo, ya que no todos los vendedores aceptan Yappy.

La Embajada de Estados Unidos invita a la comunidad a participar en esta jornada que, además de ser una oportunidad de ahorro, busca promover el intercambio cultural y el reciclaje.