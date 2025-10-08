Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 07:55

Venta de Patio en la Embajada de Estados Unidos: ¿Cuándo será realizado en Panamá?

La Embajada de Estados Unidos realizará su Venta de Patio en Clayton. Conoce el horario, artículos en venta y recomendaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su esperada Venta de Patio, un evento tradicional que atrae a cientos de visitantes cada año. La actividad se realizará el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., dentro de los estacionamientos internos de la sede diplomática en Clayton.

La embajada destacó que este evento no solo permite a los visitantes encontrar productos de calidad a precios bajos, sino que también fomenta la reutilización y el consumo responsable.

Detalles a tener en cuenta para participar en la venta de patio

Venta de Patio - Embajada de Estados Unidos - Panamá
  • Los estacionamientos para visitantes serán limitados y estarán ubicados en la parte exterior de la embajada.
  • El ingreso estará sujeto a revisión de seguridad.
  • Se recomienda llevar solo una bolsa de mano y otra vacía para las compras.
  • No se permitirá el ingreso con mochilas.
  • Los pagos serán preferiblemente en efectivo, ya que no todos los vendedores aceptan Yappy.

La Embajada de Estados Unidos invita a la comunidad a participar en esta jornada que, además de ser una oportunidad de ahorro, busca promover el intercambio cultural y el reciclaje.

