Futuros docentes de las comarcas rinden evaluaciones de competencia lingüística.

Mil 734 aspirantes a docentes de nuevo ingreso comenzaron a tomar la Prueba de Competencia Lingüística y Cultural, de los cuales 500 son ngäbes y nasos, 800 ngäbes y buglés, 317 gunas, 90 emberá y 27 wounaan. Esta evaluación se realiza bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.

Esta prueba se realiza cada año para los siete pueblos originarios de Panamá, principalmente para quienes aspiran, por primera vez, a trabajar en las áreas comarcales, según informó Yamileth Wilfred, técnica nacional del Pueblo Guna Dule.

Por su parte, María Elena Díaz, del comité evaluador, explicó que en la prueba de competencias lingüísticas se evalúa el manejo de la lengua materna, tanto en su parte escrita como oral, así como la espiritualidad, los conocimientos sobre la cultura y las leyes relacionadas con la Educación Intercultural Bilingüe.

Griselda Atencio, técnica docente de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, indicó que la prueba se basa en el Decreto 574, el cual establece la entrevista de competencia lingüística en las comarcas indígenas.