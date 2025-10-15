Atención Jubilados y pensionados: CSS pagará la segunda quincena desde el lunes 20 de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago de la segunda quincena de octubre de 2025 para jubilados y pensionados se realizará a partir del lunes 20 de octubre, según el calendario oficial de desembolsos correspondiente al último trimestre del año.

Fechas de pago por la CSS a jubilados y pensionados

De acuerdo con el cronograma publicado por la entidad, las fechas son las siguientes:

ACH (depósito directo): lunes 20 de octubre

lunes Cheques físicos: martes 21 de octubre

Durante este período, los beneficiarios también recibirán bonos adicionales financiados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento de la Ley 438, que destina recursos del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas para apoyar económicamente a este grupo de la población.

La CSS recordó que en el mes de diciembre de 2025, los jubilados y pensionados recibirán dos beneficios especiales: el bono permanente y el bono navideño, otorgados por el Gobierno Nacional como reconocimiento al aporte de los adultos mayores al desarrollo del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1978433700867018757&partner=&hide_thread=false Jubilados y pensionados 2025: ¿Cuánto recibirán por el bono permanente y el bono navideño?https://t.co/wc3CD1hJUd — Telemetro (@Telemetro) October 15, 2025

¿Quiénes recibirán el pago del CEPADEM?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que se analizan las fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de los intereses del CEPADEM, tras el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, que ordena reconocer los montos adeudados a miles de beneficiarios.

Los pagos corresponderán a:

Jubilados y pensionados que laboraron entre 1972 y 1983.

Trabajadores activos del sector público y privado con derecho según la Ley 727.

Herederos o sobrevivientes de trabajadores fallecidos con derecho al pago.

El ministro Felipe Chapman reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CEPADEM y que se trabaja en una solución financiera responsable para garantizar los desembolsos.