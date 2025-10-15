INADEH y la Universidad Estatal de Arizona firman memorando para brindar formación técnica.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y los regentes de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la formación técnica en áreas estratégicas como la microelectrónica y los semiconductores.

El acuerdo contempla programas de inglés técnico, que permitirán a participantes e instructores desenvolverse con mayor facilidad en entornos tecnológicos internacionales; además de intercambios de docentes, talleres, seminarios, programas conjuntos de formación e investigación, y actualizaciones técnicas para instructores panameños en áreas como electrónica, electromecánica, mecatrónica y metalmecánica.

“Como primer resultado de esta alianza, el Inadeh lanzará nuevos cursos introductorios en microelectrónica y semiconductores, diseñados y asesorados por especialistas de la Universidad Estatal de Arizona. Esta oferta académica busca preparar a técnicos panameños para insertarse en una de las industrias más dinámicas y con mayor proyección a nivel global”, destaca.

El INADEH añadió que en estos sectores laboran más de 140 instructores, quienes serán beneficiados con programas de actualización y especialización desarrollados en conjunto con la ASU.