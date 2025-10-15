Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 14:48

Calendario PASE-U 2025: puntos de pago de la beca para este jueves 16 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el jueves 16 octubre en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Veraguas.

Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 16 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

Lugares de pago del PASE-U para el 16 de octubre

Provincia de Colón

  • Donoso: Miguel de la Borda

Arraiján

  • Nuevo Emperador
  • Cerro Silvestre

La Chorrera

  • Guadalupe

San Francisco

  • Corregimiento de San Francisco

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
