Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 17:23

Combustibles en Panamá: novedades en los nuevos precios de la gasolina

La Secretaría Nacional de Energía compartió los precios de los combustibles que regirán en el país hasta el 31 de octubre.

Combustible en Panamá.

engin akyurt-Unsplash
Ana Canto
La Secretaría Nacional de Energía compartió los nuevos precios de los combustibles en Panamá, que regirán desde este viernes 17 hasta el 31 de octubre. La gasolina de 95 octanos bajará 2.9 centésimos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos disminuirá 1.6 centésimos por litro. En contraste, el diésel registrará un aumento de 2.4 centésimo por litro.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.885
  • 91 octanos: 0.848
  • Diésel: 0.816

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.888
  • 91 octanos: 0.851
  • Diésel: 0.819

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.893
  • 91 octanos: 0.856
  • Diésel: 0.824

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.901
  • 91 octanos: 0.864
  • Diésel: 0.832

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.909
  • 91 octanos: 0.872
  • Diésel: 0.840

Volcán

  • 95 octanos: 0.911
  • 91 octanos: 0.874
  • Diésel: 0.843

Changuinola

  • 95 octanos: 0.935
  • 91 octanos: 0.898
  • Diésel: 0.866
