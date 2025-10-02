Combustibles en Panamá: costo del galón y los nuevos precios por provincia hasta el 17 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía compartió los nuevos precios por litro de los combustibles en Panamá, que regirán desde este viernes 3 hasta el 17 de octubre. Según el listado, la gasolina de 95 octanos tendrá una disminución de 0.8 centésimos, mientras que la gasolina de 91 octanos bajará 1.6 centésimos, y el diésel registrará un aumento de 1 centésimo.