Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 10:06

Combustibles en Panamá: costo del galón y los nuevos precios por provincia hasta el 17 de octubre

Los precios de los combustibles se calculan con base en los valores internacionales cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos.

Los precios de los combustibles en Panamá.

Los precios de los combustibles en Panamá.

engin akyurt-Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía compartió los nuevos precios por litro de los combustibles en Panamá, que regirán desde este viernes 3 hasta el 17 de octubre. Según el listado, la gasolina de 95 octanos tendrá una disminución de 0.8 centésimos, mientras que la gasolina de 91 octanos bajará 1.6 centésimos, y el diésel registrará un aumento de 1 centésimo.

Los precios de referencia se calculan en función de los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel), cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor para Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1973470309853339770&partner=&hide_thread=false

Precios por galón:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.45
  • Gasolina de 91 octanos: B/.3.27
  • Diésel: B/.3.17

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.914
  • 91 octanos: 0.864
  • Diésel: 0.840

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.917
  • 91 octanos: 0.866
  • Diésel: 0.843

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.922
  • 91 octanos: 0.872
  • Diésel: 0.848

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.930
  • 91 octanos: 0.880
  • Diésel: 0.853

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.938
  • 91 octanos: 0.888
  • Diésel: 0.864

Volcán

  • 95 octanos: 0.940
  • 91 octanos: 0.890
  • Diésel: 0.866

Changuinola

  • 95 octanos: 0.964
  • 91 octanos: 0.914
  • Diésel: 0.890
En esta nota:
Seguir leyendo

Violenta riña en colegio de Colón deja a cuatro estudiantes heridos con arma punzocortante

¡Atención! MINSA realizará varias ferias de carnet blanco y verde este 4 de octubre

Asamblea Nacional aprueba ley que establece acceso público al registro de ofensores sexuales

Recomendadas

Más Noticias