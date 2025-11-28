Aprehenden a presunto agresor de adulta mayor en Veraguas.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un hombre requerido por el presunto delito contra el orden jurídico, familiar y el estado civil, en la modalidad de maltrato al adulto mayor , en el distrito de Soná, provincia de Veraguas.

La acción se ejecutó tras una denuncia por agresiones contra una mujer adulta mayor, quien resultó con lesiones que ameritaron su traslado al Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, debido a su delicado estado de salud.

El sospechoso, quien es vecino de la víctima, fue ubicado en el corregimiento de Rodeo Viejo y posteriormente trasladado para los trámites correspondientes, quedando a órdenes de las autoridades judiciales.

Residentes de la comunidad se encuentran alarmados y piden acompañamiento psicológico para los familiares debido a la conmoción que causó el suceso.