Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 13:00

¡Horror! Adulta mayor en estado crítico tras brutal agresión física en Veraguas

Los médicos han advertido a los familiares que la adulta mayor, de recuperarse, no volverá a ser la misma.

La adulta mayor fue trasladada  al Hospital Santo Tomás en Panamá.

La adulta mayor fue trasladada  al Hospital Santo Tomás en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una adulta mayor en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, fue víctima de una brutal agresión física que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Santo Tomás en la ciudad de Panamá.

Según Dionisio Ríos, hijo de la víctima, su madre intentó defenderse, pero el agresor la golpeó en el rostro, lo que le causó coágulos de sangre en la garganta y otras partes del cuerpo.

Familiares han indicado que el Ministerio Público inició una investigación y ha recabado indicios, debido a que el agresor dejó posibles evidencias del hecho. Asimismo, señalaron que los médicos han advertido que la adulta mayor, de recuperarse, no volverá a ser la misma.

Residentes de la comunidad se encuentran alarmados y piden acompañamiento psicológico para los familiares debido a la conmoción que causó el suceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994098723542999257&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

SENAFRONT rescata a recién nacida abandonada en Río Sereno

Hospital General de Bugaba, que iniciará operaciones este 28 de noviembre

ATTT suspende obras en vías nacionales por el 28 de noviembre: horarios y rutas afectadas

Recomendadas

Más Noticias