¡Horror! Adulta mayor en estado crítico tras brutal agresión física en Veraguas

Una adulta mayor en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, fue víctima de una brutal agresión física que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Santo Tomás en la ciudad de Panamá.
Familiares han indicado que el Ministerio Público inició una investigación y ha recabado indicios, debido a que el agresor dejó posibles evidencias del hecho. Asimismo, señalaron que los médicos han advertido que la adulta mayor, de recuperarse, no volverá a ser la misma.
Residentes de la comunidad se encuentran alarmados y piden acompañamiento psicológico para los familiares debido a la conmoción que causó el suceso.