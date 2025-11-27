Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 15:12

SINAPROC Panamá | Autoridades buscan a hombre desaparecido en El Espino de Santa Rosa

SINAPROC, Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja mantienen la búsqueda de un hombre desaparecido en El Espino de Santa Rosa. Conoce los detalles de la operación

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Policía Nacional, la Cruz Roja Panameña y residentes del área, mantiene activa la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el sector de El Espino de Santa Rosa.

Las autoridades informaron que las labores de rastreo se desarrollan por tierra, apoyadas por voluntarios y personal especializado que recorren fincas, senderos y quebradas cercanas al punto donde se reportó su última ubicación.

El SINAPROC indicó que se trabaja bajo los protocolos establecidos para estos casos, manteniendo la coordinación interinstitucional con el fin de dar con el paradero del ciudadano lo antes posible.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre la identidad de la persona desaparecida, mientras las operaciones continúan en la zona.

