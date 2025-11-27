Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 16:56

Jornada de arreglo de pago de la ATTT en diciembre: todo lo que debes saber

La ATTT indicó que para acceder a un arreglo de pago, el monto adeudado debe ser igual o superior a B/. 100.00.

Jornada de arreglo de pago de la ATTT.

Jornada de arreglo de pago de la ATTT.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo una jornada especial de pago al 10 % en Panamá Centro, específicamente en las sedes de Los Pueblos y Albrook Mall.

Para acceder a un arreglo de pago, el monto adeudado debe ser igual o superior a B/. 100.00.

ATTT: sedes con arreglo de pago en la Panamá Centro

  • Sede principal (Los Pueblos 2000): 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Juzgado ejecutor de Los Pueblos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Gran Terminal de Albrook: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ATTT: requisitos de arreglo de pago

Requisitos nacionales:

  • Historial del conductor
  • Cédula de identidad original (con copia)
  • En caso de ser representada por un tercero se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (con copias).

Requisitos extranjeros:

  • Historial del conductor
  • Pasaporte y carnet de migración original (con copia)
  • En caso de ser representada por un tercero se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (con copias).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994144590790869486&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

CSS otorga prórroga hasta el 2 de diciembre para pagos y trámites de empleadores

IFARHU habilita horario especial para trámites del PASE-U en Panamá Centro

Recomendadas

Más Noticias