Jornada de arreglo de pago de la ATTT en diciembre: todo lo que debes saber

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo una jornada especial de pago al 10 % en Panamá Centro, específicamente en las sedes de Los Pueblos y Albrook Mall.
ATTT: sedes con arreglo de pago en la Panamá Centro
- Sede principal (Los Pueblos 2000): 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Juzgado ejecutor de Los Pueblos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Gran Terminal de Albrook: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
ATTT: requisitos de arreglo de pago
Requisitos nacionales:
- Historial del conductor
- Cédula de identidad original (con copia)
- En caso de ser representada por un tercero se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (con copias).
Requisitos extranjeros:
- Historial del conductor
- Pasaporte y carnet de migración original (con copia)
- En caso de ser representada por un tercero se requiere una autorización notariada y cédula de quien lo representa (con copias).