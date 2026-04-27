Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos en medio de tensiones

La reunión entre el contralor general de la República, Anel Flores, y diputados de la bancada Vamos fue cancelada, en medio de la creciente tensión por temas relacionados con licencias sin sueldo y el uso de fondos del subsidio poselectoral.
Buscaban abordar rendición de cuentas
El encuentro tenía como objetivo evaluar diferencias sobre:
- Licencias sin sueldo de diputados
- Rendición de cuentas del subsidio poselectoral
- Otros temas con impacto político
Sin embargo, la reunión no se concretó y se mantiene la pugna entre ambas partes.
Debate por uso de fondos poselectorales
El conflicto gira en torno a la fiscalización del uso de los recursos asignados tras las elecciones.
Algunos parlamentarios han señalado que:
- Están al día con la presentación de informes
- Han cumplido con los requisitos establecidos
Mientras tanto, desde la Contraloría se insiste en la necesidad de mayor transparencia.
Escenario de tensión política
La cancelación del encuentro refleja el ambiente de confrontación entre el ente fiscalizador y miembros del Legislativo, en un contexto donde la rendición de cuentas sigue siendo tema clave en la agenda pública.