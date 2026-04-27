Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 10:53

Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos en medio de tensiones

Se cancela reunión entre el contralor Anel Flores y diputados de Vamos en medio de disputas por subsidio poselectoral y rendición de cuentas.

Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos

Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La reunión entre el contralor general de la República, Anel Flores, y diputados de la bancada Vamos fue cancelada, en medio de la creciente tensión por temas relacionados con licencias sin sueldo y el uso de fondos del subsidio poselectoral.

Buscaban abordar rendición de cuentas

El encuentro tenía como objetivo evaluar diferencias sobre:

  • Licencias sin sueldo de diputados
  • Rendición de cuentas del subsidio poselectoral
  • Otros temas con impacto político

Sin embargo, la reunión no se concretó y se mantiene la pugna entre ambas partes.

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Debate por uso de fondos poselectorales

El conflicto gira en torno a la fiscalización del uso de los recursos asignados tras las elecciones.

Algunos parlamentarios han señalado que:

  • Están al día con la presentación de informes
  • Han cumplido con los requisitos establecidos

Mientras tanto, desde la Contraloría se insiste en la necesidad de mayor transparencia.

Escenario de tensión política

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La cancelación del encuentro refleja el ambiente de confrontación entre el ente fiscalizador y miembros del Legislativo, en un contexto donde la rendición de cuentas sigue siendo tema clave en la agenda pública.

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