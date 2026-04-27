Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos en medio de tensiones

Cancelan reunión entre contralor y diputados de Vamos

La reunión entre el contralor general de la República, Anel Flores, y diputados de la bancada Vamos fue cancelada, en medio de la creciente tensión por temas relacionados con licencias sin sueldo y el uso de fondos del subsidio poselectoral.

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Buscaban abordar rendición de cuentas

El encuentro tenía como objetivo evaluar diferencias sobre:

Licencias sin sueldo de diputados

Rendición de cuentas del subsidio poselectoral

Otros temas con impacto político

Sin embargo, la reunión no se concretó y se mantiene la pugna entre ambas partes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felixchaveztv/status/2048776420583784489?s=20&partner=&hide_thread=false Se cancela reunión entre el contralor Anel Flores y diputados de Vamos. — FÉLIX ANTONIO CHÁVEZ (@felixchaveztv) April 27, 2026

Debate por uso de fondos poselectorales

El conflicto gira en torno a la fiscalización del uso de los recursos asignados tras las elecciones.

Algunos parlamentarios han señalado que:

Están al día con la presentación de informes

Han cumplido con los requisitos establecidos

Mientras tanto, desde la Contraloría se insiste en la necesidad de mayor transparencia.

Escenario de tensión política

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuchoDuke/status/2048777106205651181?s=20&partner=&hide_thread=false El Contralor acaba de cancelar la reunión que teníamos programada, el jefe de la Bancada @RobertoJZuniga lo confirmó. Son más de 40 padres y madres de familia de nuestros equipos de trabajo que hoy tienen sus pagos retenidos y sus estatus laborales cambiados sin una base legal… https://t.co/aFkLuV898G — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) April 27, 2026

La cancelación del encuentro refleja el ambiente de confrontación entre el ente fiscalizador y miembros del Legislativo, en un contexto donde la rendición de cuentas sigue siendo tema clave en la agenda pública.