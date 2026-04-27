Dos muertos deja accidente entre motociclistas en Bocas del Toro

Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes cobró la vida de dos personas en la vía que conduce a Finca 60. El hecho se produjo tras una colisión entre dos motociclistas, lo que provocó el fallecimiento instantáneo de ambos conductores.

El incidente dejó además a una joven herida, quien viajaba como pasajera en uno de los vehículos. Debido a su estado de salud delicado, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Roberto Quintero, familiar de una de las víctimas, manifestó el profundo dolor que embarga a los parientes tras la pérdida. Por su parte, residentes de la zona denunciaron que el exceso de velocidad es una constante en esta vía, lo que genera accidentes de forma continua.

Ante este panorama, motociclistas hicieron un llamado a sus colegas para evitar la conducción a altas velocidades y acatar estrictamente las señales de tránsito y recomendaciones de las autoridades viales.