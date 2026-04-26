Familia López muere en accidente en Chame: "duele no tenerlos"

Hay consternación y profundo dolor en la provincia de Panamá Oeste tras el fallecimiento de la familia López en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Chame.
Recuerdan a la familia como alegre y ejemplar
Los familiares describieron a los integrantes de la familia López como personas:
- Alegres
- Unidas
- Ejemplares
Su repentina partida ha generado un fuerte impacto no solo en sus seres queridos, sino también en la comunidad.
Accidente ocurrió en Chame
El hecho se registró en el distrito de Chame, donde se produjo un aparatoso accidente de tránsito que terminó con la vida de toda la familia.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.
Clamor de justicia
El caso ha despertado un llamado de justicia por parte de familiares y conocidos, quienes esperan que se determinen responsabilidades.