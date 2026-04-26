Familia López muere en accidente en Chame: "duele no tenerlos"

Hay consternación y profundo dolor en la provincia de Panamá Oeste tras el fallecimiento de la familia López en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Chame.

De acuerdo con familiares, la familia se dirigía a realizar una diligencia cuando ocurrió el fatal accidente.

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“Ellos iban a hacer un mandado a Cochez, fue una familia entera y duele no tenerlos aquí. Que se haga justicia”, expresaron allegados conmovidos. “Ellos iban a hacer un mandado a Cochez, fue una familia entera y duele no tenerlos aquí. Que se haga justicia”, expresaron allegados conmovidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048540153094795714?s=20&partner=&hide_thread=false Hay consternación y luto en Panamá Oeste tras el fallecimiento de la familia López en un aparatoso accidente de tránsito en Chame. Sus familiares los describieron como personas ejemplares y muy alegres. pic.twitter.com/BRIUEo2XGK — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

Recuerdan a la familia como alegre y ejemplar

Los familiares describieron a los integrantes de la familia López como personas:

Alegres

Unidas

Ejemplares

Su repentina partida ha generado un fuerte impacto no solo en sus seres queridos, sino también en la comunidad.

Accidente ocurrió en Chame

El hecho se registró en el distrito de Chame, donde se produjo un aparatoso accidente de tránsito que terminó con la vida de toda la familia.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Clamor de justicia

El caso ha despertado un llamado de justicia por parte de familiares y conocidos, quienes esperan que se determinen responsabilidades.