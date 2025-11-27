ATTT suspende obras en vías nacionales por el 28 de noviembre: horarios y rutas afectadas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de todas las obras y trabajos que requieran la ocupación de carriles en la red vial nacional, como parte de las medidas para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante la celebración del 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España.
La suspensión estará vigente desde las 12:00 p.m. del jueves 27 de noviembre de 2025 hasta la 1:00 a.m. del lunes 1 de diciembre de 2025. Durante este periodo, quedará prohibida cualquier actividad que implique ocupación parcial o total de carriles en los siguientes tramos:
Tramos donde la ATTT aplicará la medida
- Carretera Panamericana: desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas.
- Corredor Sur – Pacora: desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.
Principales avenidas de la ciudad de Panamá:
- Av. Domingo Díaz
- Av. Transístmica
- Av. Balboa
- Av. José Agustín Arango
- Av. José María Torrijos
- Av. Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
- Av. Israel
La ATTT señaló que estas acciones buscan mantener el libre tránsito, prevenir congestionamientos y minimizar afectaciones a los miles de usuarios que se movilizan durante esta importante fecha nacional.
Las autoridades recomiendan a las empresas contratistas programar adecuadamente sus labores y recordar que cualquier incumplimiento será sancionado según lo establecido en la normativa vigente.