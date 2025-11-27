ATTT suspende obras en vías nacionales por el 28 de noviembre: horarios y rutas afectadas

ATTT suspende obras en vías nacionales por el 28 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) , en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de todas las obras y trabajos que requieran la ocupación de carriles en la red vial nacional, como parte de las medidas para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante la celebración del 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España.

La suspensión estará vigente desde las 12:00 p.m. del jueves 27 de noviembre de 2025 hasta la 1:00 a.m. del lunes 1 de diciembre de 2025. Durante este periodo, quedará prohibida cualquier actividad que implique ocupación parcial o total de carriles en los siguientes tramos:

Tramos donde la ATTT aplicará la medida

Carretera Panamericana: desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas.

desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas. Corredor Sur – Pacora: desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

Principales avenidas de la ciudad de Panamá:

Av. Domingo Díaz

Av. Transístmica

Av. Balboa

Av. José Agustín Arango

Av. José María Torrijos

Av. Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)

Av. Israel

La ATTT señaló que estas acciones buscan mantener el libre tránsito, prevenir congestionamientos y minimizar afectaciones a los miles de usuarios que se movilizan durante esta importante fecha nacional.

Las autoridades recomiendan a las empresas contratistas programar adecuadamente sus labores y recordar que cualquier incumplimiento será sancionado según lo establecido en la normativa vigente.