ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que, con motivo de la celebración del 28 de noviembre, fecha en que Panamá conmemora su Independencia de España, se implementarán restricciones para los vehículos de carga sobredimensionada en todo el país.

La medida regirá desde las 6:00 p.m. del jueves 27 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 1 de diciembre de 2025, periodo en el que se prohíbe la circulación de todo equipo pesado que exceda los límites permitidos.

Según la ATTT, el objetivo es garantizar la seguridad vial, reducir riesgos en carreteras durante el alto flujo de viajeros y preservar la movilidad en los principales corredores y vías nacionales durante el fin de semana patriótico.

Vehículos que sí podrán circular según la ATTT

Solo se permitirá el tránsito de equipos de carga que NO sobrepasen las siguientes dimensiones autorizadas:

2.50 metros de ancho

20 metros de largo

4.15 metros de alto

Los conductores y empresas dedicadas al transporte de carga fueron instados a programar sus operaciones con anticipación, a fin de evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normativa temporal.

La ATTT recordó que estas regulaciones se aplican cada año durante fechas patrias y buscan disminuir incidentes que puedan comprometer la seguridad de las familias que se desplazan hacia las provincias para participar en actos conmemorativos o actividades turísticas.