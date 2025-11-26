Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 15:32

Llegan las Naviferias: IMA publica calendario y lista de lugares para las bolsas navideñas

El IMA inicia las Naviferias 2025 del 2 al 6 de diciembre con más de 123 puntos de venta. Conoce lugares, fechas y productos incluidos en las bolsas navideñas.

Qué traerán las bolsas navideñas del IMA

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció oficialmente el calendario y la lista de puntos de venta para las esperadas bolsas navideñas o Caja Navideña disponibles del 2 al 6 de diciembre de 2025 en más de 123 puntos a nivel nacional. De acuerdo con el director del IMA, Nilo Murillo, ya se han elaborado más de 200 mil bolsas, gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país.

“Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, señaló Murillo. “Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, señaló Murillo.

Calendario de Naviferias IMA 2025 (2 al 6 de diciembre)

MARTES 2 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • Plaza del Ferrocarril, Bugaba
  • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
  • Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

  • Parque Simón Bolívar, La Villa de Los Santos
  • Parque Viviana Pérez, Guararé
  • Parque Belisario Porras, Las Tablas

Herrera

  • Parque Herrera, Chitré
  • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
  • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega
  • Parque de Gualaca

Los Santos

  • Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
  • Parque Central, Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
  • Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

  • Plaza de Toros de Parita
  • Cancha Comunal de Cabuya
  • Cancha Municipal de Santa María
  • Estadio Municipal de El Rincón
  • Casa Comunal de Los Canelos
  • Casa Comunal de El Limón

Panamá Este

  • Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Herrera

  • Parque San Sebastián, Ocú
  • Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
  • Cancha Municipal, Las Minas
  • Casa Comunal de Chepo, Las Minas
  • Cancha Municipal de Los Pozos
  • Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza
  • Cancha Municipal de Pesé

Panamá Este

  • Agencia del IMA, Chepo

Chiriquí

  • Parque Central de Alanje
  • Club de Leones de Volcán
  • Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kusapín

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Félix
  • Parque de Remedios
  • Cancha Comunal de Tolé
  • Cancha Comunal de San Lorenzo

Panamá Este

  • Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí
  • Cancha de Loma del Naranjo

Coclé

  • Parque 15 de Enero, Antón
  • Junta Comunal de El Valle
  • Cancha de Natá
  • Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

  • Santa Catalina

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Coclé

  • Terminal de Transporte de Aguadulce
  • Cancha Comunal de Juaguito
  • Cancha de El Roble

Requisitos para participar

  • Presentar cédula de identidad
  • Llevar bolsa reutilizable
  • Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?

Las tradicionales bolsas incluirán productos básicos para la cena navideña, entre ellos:

  • 10 libras de arroz
  • 1 libra de sal
  • 1 libra de azúcar
  • 1 lata de guandú
  • 1 jamón picnic con hueso

El precio será accesible y uniforme en todos los puntos del país.

El IMA en Los Santos está preparado para las Naviferias

IMA garantiza suficiente jamón picnic para las naviferias 2025

IMA lleva a cabo la confección de las bolsas navideñas en Pan de Azúcar

