Llegan las Naviferias: IMA publica calendario y lista de lugares para las bolsas navideñas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció oficialmente el calendario y la lista de puntos de venta para las esperadas bolsas navideñas o Caja Navideña disponibles del 2 al 6 de diciembre de 2025 en más de 123 puntos a nivel nacional. De acuerdo con el director del IMA, Nilo Murillo, ya se han elaborado más de 200 mil bolsas, gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país.
Contenido relacionado: Naviferias 2025 del IMA: precios, productos y lugares de venta para diciembre
Calendario de Naviferias IMA 2025 (2 al 6 de diciembre)
MARTES 2 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, Bugaba
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
- Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, La Villa de Los Santos
- Parque Viviana Pérez, Guararé
- Parque Belisario Porras, Las Tablas
Herrera
- Parque Herrera, Chitré
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega
- Parque de Gualaca
Los Santos
- Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
- Parque Central, Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
- Cancha Municipal de Tonosí
Herrera
- Plaza de Toros de Parita
- Cancha Comunal de Cabuya
- Cancha Municipal de Santa María
- Estadio Municipal de El Rincón
- Casa Comunal de Los Canelos
- Casa Comunal de El Limón
Panamá Este
- Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
Herrera
- Parque San Sebastián, Ocú
- Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
- Cancha Municipal, Las Minas
- Casa Comunal de Chepo, Las Minas
- Cancha Municipal de Los Pozos
- Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza
- Cancha Municipal de Pesé
Panamá Este
-
Agencia del IMA, Chepo
Chiriquí
- Parque Central de Alanje
- Club de Leones de Volcán
- Parque Central de Boquerón
Comarca Ngäbe Buglé
-
Kusapín
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Félix
- Parque de Remedios
- Cancha Comunal de Tolé
- Cancha Comunal de San Lorenzo
Panamá Este
- Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí
- Cancha de Loma del Naranjo
Coclé
- Parque 15 de Enero, Antón
- Junta Comunal de El Valle
- Cancha de Natá
- Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
-
Santa Catalina
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
Coclé
- Terminal de Transporte de Aguadulce
- Cancha Comunal de Juaguito
- Cancha de El Roble
Requisitos para participar
- Presentar cédula de identidad
- Llevar bolsa reutilizable
- Las ventas inician desde las 7:00 a.m.
¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?
Las tradicionales bolsas incluirán productos básicos para la cena navideña, entre ellos:
- 10 libras de arroz
- 1 libra de sal
- 1 libra de azúcar
- 1 lata de guandú
- 1 jamón picnic con hueso
El precio será accesible y uniforme en todos los puntos del país.