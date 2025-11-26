Llegan las Naviferias: IMA publica calendario y lista de lugares para las bolsas navideñas

Qué traerán las bolsas navideñas del IMA @IMA_Pma

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció oficialmente el calendario y la lista de puntos de venta para las esperadas bolsas navideñas o Caja Navideña disponibles del 2 al 6 de diciembre de 2025 en más de 123 puntos a nivel nacional. De acuerdo con el director del IMA, Nilo Murillo, ya se han elaborado más de 200 mil bolsas, gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país.

