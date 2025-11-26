Hospital Nicolás A. Solano se convierte en el primero del Minsa en aceptar pagos con tarjeta

Hospital Nicolás A. Solano se convierte en el primero del Minsa

El Hospital Regional Dr. Nicolás A. Solano, en La Chorrera, inició este lunes la implementación del sistema de pago con tarjetas Clave y Visa, convirtiéndose en el primer hospital público del Ministerio de Salud ( Minsa ) en adoptar oficialmente esta modalidad electrónica.

De acuerdo con el Minsa, esta innovación “marca un hito importante en la transformación digital y en la mejora de los procesos administrativos dentro de la salud pública”, permitiendo que los usuarios realicen sus pagos de manera más rápida, segura y eficiente.

Dónde ya están habilitados los pagos electrónicos en centros del MINSA

El sistema comenzó a funcionar inicialmente en:

Farmacia

Urgencias

Las autoridades explican que este avance busca reducir filas, agilizar trámites y mejorar la experiencia del paciente, especialmente en servicios con alta demanda.

Próximos pasos

El Minsa también adelantó que:

Próximamente se integrará la plataforma Yappy como método de pago adicional.

como método de pago adicional. Se expandirá el uso de tarjetas a otras áreas del hospital y, progresivamente, al resto de las instalaciones de salud del país.

Con este cambio, el Hospital Nicolás A. Solano se posiciona como institución pionera en la adopción de herramientas digitales dentro del sistema público de atención médica.