Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso "El avión de la Sele" para el diseño del avión rumbo al Mundial 2026

Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso nacional para diseñar "El avión de la Sele" rumbo al Mundial 2026.

La aerolínea panameña Copa Airlines, en alianza con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), lanzó el concurso nacional “El avión de la Sele”, una convocatoria abierta para elegir el diseño especial que llevará la aeronave encargada de transportar a la Selección de Panamá al Mundial de Fútbol 2026.

El creador del diseño ganador recibirá un premio único: un viaje para dos personas al Mundial, que incluye boletos aéreos, hospedaje, alimentación, transporte y entradas al primer partido de Panamá. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de diciembre de 2025 en el portal oficial del concurso: elaviondelasele.com.

¿Cómo participar en “El avión de la Sele”?

Los interesados deberán:

  • Seguir la cuenta de Copa Airlines en Instagram.
  • Descargar la guía de diseño disponible en el sitio web del concurso.
  • Subir su propuesta final (PNG, JPG o PDF, máximo 30 MB) y completar el formulario con sus datos personales.

Requisitos y restricciones del diseño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993781250612740139&partner=&hide_thread=false

Podrán participar todos los panameños mayores de 18 años, siempre que la propuesta sea original y cumpla con las especificaciones del concurso:

Elementos obligatorios

  • Mantener el logo de Copa Airlines en su ubicación estándar.
  • Aplicar el escudo de FEPAFUT según las guías oficiales.
  • Utilizar únicamente la paleta de colores autorizada.

Prohibido en el diseño

Símbolos patrios: bandera, escudo, letra o música del himno.

Referencias directas a:

  • FIFA
  • Copa del Mundo 2026
  • Mundial 2026
  • Copa Mundial 2026

Marcas comerciales ajenas a Copa Airlines y FEPAFUT.

Rostros, celebridades, jugadores o figuras públicas.

La propuesta debe reflejar los valores compartidos entre ambas organizaciones, además del orgullo nacional y la pasión por el fútbol que identifica a Panamá.

Selección del ganador

El proceso de evaluación tendrá dos fases:

  • Primera fase

Un jurado técnico de Copa Airlines y FEPAFUT seleccionará cinco diseños finalistas.

  • Segunda fase

Artistas panameños, creativos y representantes de ambas organizaciones elegirán el diseño ganador entre los finalistas.

El nombre del ganador será revelado el 23 de enero de 2026 a través de la cuenta oficial de Instagram de Copa Airlines y otros canales oficiales de la aerolínea.

